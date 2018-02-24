Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что покушение на его жизнь раскрыто и правоохранители установили исполнителей покушения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Подтверждаю: покушение на мою жизнь раскрыто. Исполнители установлены. Часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть в (временно оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия). По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории . Есть все основания полагать, что контактным лицом на территории был сотрудник вражеских спецслужб ", - рассказал Мосийчук.

Также, Игорь Мосийчук добавил, что все подробности будут объявлены в ближайшее время на совместном брифинге и прокуратуры,передает со ссылкой на .

Вечером 25 октября 2017 года возле здания телеканала "Эспрессо" прогремел взрыв, в результате которого три человека пострадали, двое погибли. Среди пострадавших - народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

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