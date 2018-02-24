За январь 2018 года в Украине ввезли в 6,3 раза больше электрокаров, чем за подобный период прошлого года,передает со ссылкой на .

"Количество электрокаров будет расти ежегодно. Граждане начнут переходить на экологические авто. Увеличение спроса мы видим уже в январе", - сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, пишет Економічна правда.

За январь 2018 года в Украину было ввезено 793 электромобиля. За подобный период 2017 года завезли только 125 таких авто. В целом за прошлый год в Украине стало на 2532 электрокара больше.

Ажиотаж на этот вид транспорта связывают с отменой в Украине и акциза на электромобили с 1 января 2018 года. Так, покупатели ждали возможности ввезти электрокар в страну без дополнительных затрат. Поэтому уже в феврале объем импорта может существенно просесть.

С 2532 электрокаров, которые завезли в Украину в прошлом году, только 100 новые. Все остальные - бывшие в употреблении. Их общая таможенная стоимость составляет $ 20 млн. Основной регион, откуда ввозят электромобили - . Из Штатов ввезли более 2 тыс. авто. Там они дешевле. Американское правительство возвращает покупателю нового электрокара 30% его стоимости.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира