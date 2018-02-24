Такое мнение высказал в эфире телеканала "Прямой" политолог . По его убеждению, в таких "криминальных делах" можно с легкостью обвинить мэра любого украинского города.

В каждом городе есть объекты коммунальной собственности, есть желание горсовета как-то их использовать,передает со ссылкой на .

"В этом деле, судя по выложенным материалам стороны обвинения, на мой взгляд, нет состава преступления. Есть много желающих занять место мэра Одессы", - подчеркнул .

Он еще раз напомнил. Что решение о покупки здания бывшего завода "Краян" принималось коллегиально депутатами Одесского городского совета в ходе сессионного заседания. А мэр подписал это решение депутатов.

В качестве примера привел недавно закрытое уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Колобова, который тоже подписал решение депутатов Верховной Рады, которое до него подписал тогдашний министр экономики Порошенко. Но НАБУ пыталось посадить в тюрьму только лишь Колобова.

акцентировал внимание на заангажированности НАБУ, которые неумело исполняют "заказы". "НАБУ и их заказчики этим делом пытаются накануне выборов послать сигнал мэрам других городов, чтобы были более послушными", - отметил знаток.

подчеркнул, что Одесса специфический город, в котором благодаря деятельности Труханова в столь непростое для страны время, все спокойно. "Никто не обращает внимание, на то, какой мэр Труханов! Что он и его команда сделали для города! Желание "сбить" Труханова обусловливается желанием сесть на финансовые потоки. Ведь Одесса крупнейший ресурсный центр страны", - продолжил политолог.

"Но, знаете одесситы в трех соснах не блуждают, они четко знают, кто именно стоит за этим политическим заказом... для кого Труханов не выгоден. Самое простое снять его с занимаемой, выборной должности. Для этого надо завести уголовное дело", - подчеркнул .

Политолог резюмировал, что как бы ни было, и как бы это некоторым не нравилось, рейтинг доверия горожан у Геннадия Труханова самый высокий из всех мэров Одессы периода независимого украинского государства.

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