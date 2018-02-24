Украинцев, которые работали без соответствующих разрешений и документов, депортируют из Словакии.

Нелегальных работников обнаружила полиция словацкого города Кошице. Они работали на одной из строительных площадок, где возводится многофункциональный комплекс, передает со ссылкой на .

На строительстве незаконно работали 62 человека. Из них 38 - граждане Молдовы. Остальные 24 - украинцы. На объекте нелегалы ​​занимались монтажными, плотницкими и земляными работами.

По итогам судебного разбирательства было вынесено 21 решения об административной ответственности. В частности, решение о депортации и запрет находиться на территории Словакии. Кроме того, лицам запретили въезд в страны ЕС сроком на 1 год.

В течение 15 дней нелегалы ​​должны покинуть территорию Словакии.

Работники пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Там нелегально работали 134 иностранцев. Из них 126 граждан Украины, 8 граждан Беларуси. Владельцы агентства могут ожидать штрафа в размере до 30 тыс. Злотых (около 240 тыс. Грн). Нелегально трудоустроены украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.

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