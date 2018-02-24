Неполитические Сводки
|24 украинцев депортировали из Словакии
|24.02.2018 06:23
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Украинцев, которые работали без соответствующих разрешений и документов, депортируют из Словакии.
Нелегальных работников обнаружила полиция словацкого города Кошице. Они работали на одной из строительных площадок, где возводится многофункциональный комплекс, передает со ссылкой на .
На строительстве незаконно работали 62 человека. Из них 38 - граждане Молдовы. Остальные 24 - украинцы. На объекте нелегалы занимались монтажными, плотницкими и земляными работами.
По итогам судебного разбирательства было вынесено 21 решения об административной ответственности. В частности, решение о депортации и запрет находиться на территории Словакии. Кроме того, лицам запретили въезд в страны ЕС сроком на 1 год.
В течение 15 дней нелегалы должны покинуть территорию Словакии.
Работники пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Там нелегально работали 134 иностранцев. Из них 126 граждан Украины, 8 граждан Беларуси. Владельцы агентства могут ожидать штрафа в размере до 30 тыс. Злотых (около 240 тыс. Грн). Нелегально трудоустроены украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.