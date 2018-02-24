Обращение к генералу будет звучать на украинском не "Товаришу генерал", а "Друже генерал".

Такую идею приветствия с военными личного состава предлагает группа народных депутатов. Они подали альтернативный законопроект в отличие от правительственного, в котором говорится о коррективах приветствия,передает со ссылкой на .

Объясняют такие нововведения авторы законопроекта необходимостью ликвидации советских рудиментов в порядке воинских приветствий.

Особенно важно, как отмечают авторы законопроекта, окончательно украинизировать Вооруженные силы Украины

"В них до сих пор сохраняются характерные для СССР черты - покрой одежды, форма приветствия, система военных званий. Наиболее негативно на молодых защитников Отечества влияет типично советская система приветствий, именно с этой целью необходимо вместо оккупационных штампов легитимизировать на уровне Вооруженных Сил традиционное приветствие "Слава Украине - Героям слава", которое передали нам борцы за независимость Украины в ХХ в. и которое вдохновляло героев Небесной сотни и военнослужащих на Востоке страны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как и в правительственном законопроекте, предложено закрепить форму приветствия "Слава Украине Героям слава".

Ранее на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Здрастуйте, товариші" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Бажаємо здоров'я".

Если начальник или старший по воинскому званию прощается, то на его слова "До побачення, товариші" военнослужащие отвечают: "До побачення", добавляя в конце ответа слова "Товаришу" и воинское звание без указания рода войск или службы.

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