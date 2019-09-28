Форвард юниорской сборной Украины Ю -18 и немецкого "Нюрнберга" Эрик Шуранов результативно начал новый сезон в Германии, передает со ссылкой на .

Юниорская команда "Нюрнберга" Ю-19 провела три поединка в рамках чемпионата региональной лиги Баварии - 17-летний Шуранов постоянно выходил в этих играх на поле в основном составе и забил в них 11 мячей.

Эрик Шуранов вырос в семье эмигрантов из Украины в Германии. Выступает за сборную Украины между игроков 2002 года рождения. Наставник команды Владимир Езерский серьезно рассчитывает на немецкого легионера, который в 5 матчах за сборную забил 5 мячей.

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