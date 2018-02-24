Трагедия случилась в городе Марганец, что в Днепропетровской области. Две женщины не поделили металлолом и одна бросилась с ножом на другую. Сообщает о происшествии полиция Днепропетровской области.

Убийство произошло 20 февраля в пункте приема металлолома. Тело женщины заметили прохожие, которые и вызвали полицию,передает со ссылкой на .

"Две женщины не могли прийти к согласию относительно стоимости сданного металлолома. В ходе конфликта 28-летняя клиентка схватила кухонный нож и начала наносить удары. Когда 67-летняя жертва умерла, она забрала из гаражного бокса около 10 000 гривен ", говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили на теле жертвы 7 колотых ран в шею, живот и грудь. Задержанная находится в следственном изоляторе, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожской области мужчина зарезал десантника 79-й десантно-штурмовой бригады и 30-летнюю женщину.

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