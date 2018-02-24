Неполитические Сводки
- Порошенко: за короткий срок сотрудничество Украины и США выросло в 4 раза
- Женщину убили из-за металлолома: 7 колотых ран в грудь и шею
- "Друже генерал" - хотят изменить приветствие между личным составом ВСУ
- 24 украинцев депортировали из Словакии
- Есть много желающих сесть в кресло мэра Одессы - политолог по "делу Труханова"
|Порошенко: за короткий срок сотрудничество Украины и США выросло в 4 раза
|24.02.2018 07:18
|
За короткий срок сотрудничество Украины и выросло в четыре раза. Об этом заявил президент Украины перед подписанием соглашений, предусматривающих создание долгосрочного партнерства между "Укрзализныцей" и General Electric с целью обновления парка локомотивов на 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба главы государства.
Так, Порошенко отметил, что за короткий срок украинско-американское сотрудничество выросло в четыре раза, а также подчеркнул, что Украина решительно продолжает движение по пути реформ, передает со ссылкой на .
В свою очередь, посол в Украине Мари Йованович выразила уверенность в углублении украинско-американских торговых отношений.
Напомним, ранее сообщалось, что публичное акционерное общество "" и американская компания General Electric Transportation подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство в модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов на 1 млрд долларов.