За короткий срок сотрудничество Украины и выросло в четыре раза. Об этом заявил президент Украины перед подписанием соглашений, предусматривающих создание долгосрочного партнерства между "Укрзализныцей" и General Electric с целью обновления парка локомотивов на 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко отметил, что за короткий срок украинско-американское сотрудничество выросло в четыре раза, а также подчеркнул, что Украина решительно продолжает движение по пути реформ, передает со ссылкой на .

В свою очередь, посол в Украине Мари Йованович выразила уверенность в углублении украинско-американских торговых отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что публичное акционерное общество "" и американская компания General Electric Transportation подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство в модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов на 1 млрд долларов.

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