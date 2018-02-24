Здание кинотеатра "Тампере", которое находится на Отрадном, вернули в собственность города,передает со ссылкой на .

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры .

В конце 2013 года коммерческая структура незаконно зарегистрировала права на этот кинотеатр, а теперь апелляционный суд вернул культурный объект в муниципальную собственность.

Кинотеатр "Тампере" остается единственным кинотеатром на Отрадном, но в последние годы его здание оставалось заброшенным.

Кинотеатр "Тампере" построили в 1967 году, помещение рассчитано на 700 мест. Несколько последних лет в нем работал только малый зал на 46 мест.

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