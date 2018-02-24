Неполитические Сводки
- Порошенко: за короткий срок сотрудничество Украины и США выросло в 4 раза
- Женщину убили из-за металлолома: 7 колотых ран в грудь и шею
- "Друже генерал" - хотят изменить приветствие между личным составом ВСУ
- 24 украинцев депортировали из Словакии
- Есть много желающих сесть в кресло мэра Одессы - политолог по "делу Труханова"
|Кинотеатр на Отрадном вернули в собственность города
|24.02.2018 07:47
|
Здание кинотеатра "Тампере", которое находится на Отрадном, вернули в собственность города,передает со ссылкой на .
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры .
В конце 2013 года коммерческая структура незаконно зарегистрировала права на этот кинотеатр, а теперь апелляционный суд вернул культурный объект в муниципальную собственность.
Кинотеатр "Тампере" остается единственным кинотеатром на Отрадном, но в последние годы его здание оставалось заброшенным.
Кинотеатр "Тампере" построили в 1967 году, помещение рассчитано на 700 мест. Несколько последних лет в нем работал только малый зал на 46 мест.