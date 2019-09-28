Неполитические Сводки
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|Скалецкая прокомментировала "войну" в Минздраве
|28.09.2019 01:29
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести кадровый аудит в Минздраве, чтобы закончить "войну" в ведомстве. Об этом она написала в в пятницу, 27 сентября, пишет со ссылкой на .
"Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет", - пркомментировала она скандал в Минздраве.Она заявила, что в ведомстве проведут аудит и по его результатам "лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход". Она также утверждает, что ей непонятно, почему "чиновники давят политическими средствами": Ситуацию в Минздраве Скалецкая называет "внутренним раздором" между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства. И убеждает, что это не влияет на то, чтобы "скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем, гражданам не о чем беспокоиться". "Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения. Удивительно, что я узнаю о проблемах через Facebook, когда нахожусь в командировке в ", - отметила она.