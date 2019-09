Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается По теме: 4-6 октября сотни раритетных машин съедутся на крупнейший технический фестиваль Украине Old Car Land. Он будет проходить в Государственном музее авиации на столичной ул. Медовая,1, передает со ссылкой на . Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe. Традиционно на мероприятии представят все виды техники - от велосипедов до самолетов. Изюминкой мероприятия станут американские автомобили 50-70-х годов. Большинство из них являются редкими не только на наших дорогах, но и на профильных автомобильных мероприятиях. Среди них - Fleetwood в 1959 году, DeVille 1966, Plymouth Cuda 1971 и другие. Кроме этого, можно будет увидеть с чего начинался массовый американский автопром - ожидаем западе T, который выпускали с 1908 по 1927 год, и A, что делали с 1927 по 1931 год. Отличным дополнением коллекции машин из станут машины из клуба "АвтоАмерика" из Беларуси. Старейшим машинам-участникам - более 80 лет. Широкой будет экспозиция и машин 1930-х годов. Каждая из них на ходу и отреставрирована в соответствии с оригиналом. Например, ожидаем кабриолет Popular Mercedes-Benz 170 с деревянным каркасом кузова и единственную в Украине Riley 1933 выпуска. Это будет первая премьера в столице гоночного автомобиля этой английской марки, которой уже не существует. Впервые на наше мероприятие приедет самый мощный в истории кольцевой КрАЗ-5450 с танковым двигателем. Он принимал участие в международных соревнованиях, где представлял Украину. На фестивале можно будет не только увидеть ретроавтомобили, но и полностью погрузиться в историю. Этому будут помогать реконструкции боев времен Второй мировой войны с применением техники, исторический матч регби 1940-х годов, интересная экспозиция от "Чернобыль тур" с устройствами и машинами, как те, что участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Неповторимым зрелищем станут показы коллекций одежды 1930-х, 50-х и 70 лет. А также - конкурс элеганции - когда владельцы ретроавтомобилей одеваются в наряды эпохи выпуска своих автомобилей. Дети смогут принять участие в гонках на педальных машинах. Взрослые наблюдать за стартом ралли на ретроавтомобилях и профессиональным дрифтовим шоу. У каждого будет возможность вкусно поесть в ресторанных точках фестиваля и сделать множество снимков на фоне крупнейшей экспозиции самолетов и машин! Old Car Land будет работать ежедневно с 09.00 - 19.00. Стоимость билета - 150 грн. Для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.











