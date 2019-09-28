Россия поставляет вооруженным формированиям на оккупированном Донбассе поврежденные боеприпасы. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает со ссылкой на .

По его словам, отдельные партии завезенных из России артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения.

Как сообщили в пресс-центре, оружие хранится на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняется, что может привести к многочисленным случаям пожаров и детонаций.

По данным разведки, в случае гибели людей, администрации боевиков распространяют дезинформацию о якобы террористической деятельности подразделений ООС, таким образом перекладывая свою вину на украинских военных.

Как сообщало ранее , 25 сентября в Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", который расположен в Куйбышевском районе. В результате пожара прогремела серия взрывов.

Жителей, которые находились в зоне опасности, пришлось безотлагательно эвакуировать. Были открыты пункты временного размещения.

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