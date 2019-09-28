Глава Александр Данилюк подал в отставку из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, пишет со ссылкой на окружение Данилюка, пишет со ссылкой на .

Как сообщается, он не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

"Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в послом, но и это рискованно", - сказал собеседник издания в Офисе президента.

Как рассказал собеседник издания, первой причиной ухода являются попытка Богдана влиять на решения . Второй же причиной якобы стало желание бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

"Война серьезная", - заявил источник.

Ранее в Офисе президента сообщили, что перед началом визита Зеленского в . Президент рассмотрит его по возвращени. До тех пор он остается на своей должности.

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