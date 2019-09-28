Игроки "Дерби Каунти" Ричард Кио, Мэсон Беннетт и Том Лоуренс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попали в серьезное , передает со ссылкой на .

В результате аварии капитан "баранов" Кио получил серьезную травму колена, из-за которой вылетел до конца сезона. Беннетту и Лоуренсу уже предъявлены обвинения за вождение в нетрезвом виде.

произошло во вторник вечером футболисты "Дерби" напились после совместного командного ужина.

После восьми туров "Дерби Каунти" занимает 18-е место в Чемпионшипе в восемью очками, в активе "баранов" только одна победа. Завтра команда Филлипа Коку сыграет дома против "Бирмингема"

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