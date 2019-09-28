 Неймар требует через суд у "Барселоны" кругленькую сумму - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Неймар требует через суд у "Барселоны" кругленькую сумму
28.09.2019 05:33
Неймар требует через суд у "Барселоны" кругленькую сумму По теме:

Бразильский футболист Неймар прибыл в "Барселону" на суд против местной команды. Игрок хочет отсудить у "Барселоны" 18 миллионов евро, передает со ссылкой на .

Речь идет о части бонуса, которую должен был получить игрок при подписании нового контракта с "Барселоной". В целом сумма составляла 40 миллионов евро. Однако Неймар получил лишь 22 миллиона, когда продлил договор с клубом в 2016 году.

Однако "Барселона" подала встречный иск против игрока. Претензия футбольного клуба заключается в том, что бонус в размере 40 миллионов евро Неймару был предусмотрен за выполнение только контракта - то есть до лета 2022 года. А учитывая то, что футболист летом 2017 перешел в ПСЖ, то не выполнил перед клубом это обязательство.

Неймар выступает за ПСЖ. В этом сезоне бразилец провел 3 матча, в которых забил 2 мяча.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->