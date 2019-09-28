Кремль надеется, что в отношениях России и не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина, передает со ссылкой на .

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полно проблем, очень серьезных, к подобным ситуациям мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь Путина.

Песков назвал "достаточно необычной практикой" публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что "как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или "секретно", или "совершенно секретно" и не публикуются, передает "Украинская правда".

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай. Он также добавил, что в с подобными предложениями никто не обращался.

Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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