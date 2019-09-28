Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о необходимости уголовной ответственности для СМИ за манипуляции общественным мнением, передает со ссылкой на .

По мнению чиновника, сейчас люди, прикрываясь свободой слова, откровенно манипулируют общественным мнением.

"Сейчас так часто бывает, что люди, прикрываясь свободой слова, откровенно манипулируют общественным мнением. Я считаю, что за манипуляцию нужно наказывать... Я не знаю пока, чем. Но если вы, журналист очень уважаемого издания, взяли средства у кого-то за то, что вы будете манипулировать общественным мнением, я считаю, что нужно уголовное дело. Это не всегда тюрьма, но давайте так: в условиях войны - это очень серьезное преступление ", - подчеркнул министр.

Также Бородянский отметил, что Суспільне должно задавать стандарт журналистики.

"Существование Суспільного телевидения... должно задавать стандарт журналистики. Существование профессиональных объединений, в которых 20, 30, 40 человек, в отношении которых все понимают, что это действительно люди, которые не уступали и не уступают принципами. И вот национальная пресс-карта, о которой мы говорили, вероятно, через них должна выдаваться", - сказал он.

Министр культуры подчеркнул необходимость "механизма саморегуляции в обществе" для страны, где идет информационная, гибридная война.

"Это то, что мы должны выстраивать вместе с журналистским сообществом, обществом. Мы должны признать, что есть такая проблема. Мы не можем закрывать глаза и делать вид, что этого не происходит: что ботофермы не работают в Украине, что нет искажения общественного мнения", - сказал Бородянский.

Напомним, во фракции "Слуга народа" в Верховной раде 9 созыва определили круг народных депутатов, которые могут активно посещать телевизионные эфиры и предоставлять комментарии журналистам. Источник в руководстве фракции "СН" сообщил , что спикерами политической силы в Верховной раде являются те народные депутаты, которые могут компетентно ответить на вопросы СМИ по поводу планов и решений фракции.

Как писало , руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал судебный иск в Шевченковский районный суд против журналистов-расследователей программы "Схемы". В частности, он хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира