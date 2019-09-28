Нидерландский судья Роб Диперник показал высокий уровень ответственности во время матча 1/64 финала Кубка Нидерландов. Смог работать на поле с сломанною ногой, передает со ссылкой на .

Главный арбитр Роб Диперник на 90 + 1 минуте встречи между "Катвейком" и "Квик Бойз" безуспешно наступил на ногу. Через боль судья был вынужден вызвать на поле врачей, которые "заморозили" травмированное место.

В итоге рефери еще провел на поле 30 минут, отработав два овертайма. После игры в арбитра диагностировали перелом ноги.

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