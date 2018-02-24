В сети показали, как выглядит Лукьяновский следственный изолятор, фото были сделаны в “день открытых дверей”, пишет со ссылкой на .

Администрация СИЗО показала посетителям корпус, где нет арестантов.

В этом помещении обещают сделать ремонт, в котором следственный изолятор очень нуждается. Ну а пока на снимках можно увидеть ужасную картину: обшарпанные коридоры, старые кровати, шокирующее облезлые стены, неприятный санузел.

Как сообщала ранее, летом прошлого года на территории Лукьяновского СИЗО произошел масштабный пожар – горело здание “Учебно-производственного комплекса”, где производится стиральный порошок.

Напомним, планировал продать Лукьяновского СИЗО. Компания-победитель должна была построить новое здание следственного изолятора в Киевской области, поселке Коцюбинское.

Замминистра юстиции Денис Чернышов в прошлом году отмечал, что на окончательный перенос изолятора нужны были $18–20 млн.

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