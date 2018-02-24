Руководитель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что взрывное устройство на борту президентского самолета Ту-154М не могло быть установлено в аэропорту в Варшаве, сообщает со ссылкой на "".

Таким образом он прокомментировал публикацию издания Gazeta Polska, согласно которому несколько человек выполняли какие-то работы в части левого крыла, где, согласно выводам подкомиссии, произошла серия взрывов.

"Нет подозрений в том, что взрывной материал был заложен в аэропорту именно тогда. Никто не выдвигает таких подозрений. Чтобы установить взрывное устройство – мы сделали соответствующие эксперименты – нужно было бы разобрать все крыло", – отметил он.

Мацеревич также добавил, что взрывчатку могли установить, когда самолет был на ремонте в российской Самаре. Это было за полгода до вылета в Смоленск, который завершился трагедией. В апреле будет представлен технический доклад о причинах Смоленской катастрофы.

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