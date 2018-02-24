Известная певица Ферги исполнила национальный гимн на матче всех звезд НБА, который состоялся на прошлой неделе. Однако, артистка решила подойти к задаче креативно, и вместо торжественного пения американцы услышали совсем другую интерпретацию гимна, пишет со ссылкой на .

Так, Ферги томно и нараспев растягивала фразы гимна. Некоторые мужчины, в частности телекомментатор Чарльз Бакли, заметили после этого, что им "нужно безотлагательно закурить". А баскетболист Шакил О'Нил признал, что выступление певицы был "очень сексуальным".

В то же время пользователи Twitter полностью раскритиковали пение Ферги, щедро снабжая комментарии ненормативной лексикой.

"Я еду на пару дней, а вы все сходите к черту с ума! Почему это случилось? Такое нельзя доверить любому! Могли бы с таким же успехом попросить спеть гимн меня. Что это, черт, такое?"- написала актриса Лесли Джонс.















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