В понедельник, 19 февраля, бразильский новичок Барселоны Филипе Коутиньо попал в неприятную ситуацию.

Звездный полузащитник из-за того, что был заигран за в Лиге чемпионов, не может выступать в этом турнире за Барселону, следовательно не отправился с командой в Лондон, а провел вечер с семьей.

Когда семейство вернулось домой в половину второго ночью по местному времени, они обнаружили, что из дома пропали вещи, сообщает со ссылкой на .

Коутиньо, обнаружив пропажу, немедленно связался с полицией. Есть подозрения, что воры воспользовались тем, что в доме все еще проводятся ремонтные работы. О том, что именно пропало из дома футболиста, пока не сообщается.

Ранее в этот же день с бразильцем случилось еще одно несчастье: за стоянку в неположенном месте местная власть евакуировала его автомобиль Ауди.

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