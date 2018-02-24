Название украинского парламента «Верховная Рада» является советским наследием, передает со ссылкой на .

Об этом заявил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Верховная Рада Украины, само название, является советским наследием. Я думаю, что эта тема нуждается в дискуссии, обсуждений. Для нас это новая идея», – ответил он на вопрос журналиста относительно инициирования переименования Верховной Рады.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прояснил ситуацию относительно «запрета» творчества Владимира Высоцкого и Виктора Цоя. Он заявил, что дискуссию о деятелях культуры прошлого «занесло в сторону».

По словам Вятровича, он не предлагал запрещать Цоя или Высоцкого, или любого другого, кроме тех, кто ныне откровенно поддерживает российскую агрессию. Он уточнил, что надо помнить, что Россия в своей гибридной войне может прибегнуть к любым средствам, в том числе спекулировать на Высоцком.

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