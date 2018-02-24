В воскресенье, 18 февраля, в рамках розыска лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона гражданская гвардия Испании проверила частный самолет наставника Сити Пепа Гвардиолы, передает со ссылкой на .

Правоохранители, имея специальное дозволение, проверили воздушное судно во время его прибытия в аэропорт Барселоны Эль-Прат, информирует Catalunya Radio.

Во время обысков Национальной гвардии на борту самолета находился Гвардиола, его жена и дети.

Гвардиола не боится публично отстаивать идею независимости Каталонии, и, похоже, подтолкнуло правоохранительные органы Испании осуществить проверку его самолета.

1 октября 2017 года в Каталонии проходил референдум об отсоединении от Испании. Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью полиции. В результате столкновений между правоохранителями и местными жителями во время референдума количество пострадавших превысило 700 человек. Впоследствии каталонский парламент был распущен, а самопровозглашенный президент непризнанной республики Карлес Пучдемон бежал в Брюссель.

Отметим, что экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что зря в свое время перешел в каталонский клуб, где царила особая атмосфера.

"В раздевалке команды хватало конфликтов между капитаном Гвардиолой и нидерландскими футболистами через политику.

Тогда Барселона имела много молодых и талантливых игроков, но команда была очень старый, и следовательно появлялись проблемы на поле. Поэтому я решил покинуть каталонский клуб и вернулся в Англию, подписав договор с . Этот клуб был для меня особенным, хотя в прошлом я выступал за ", - заявил Пети.

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