Россия провалила переговоры по установлению перемирия в Сирии, передает со ссылкой на .

Из-за этого голосование за резолюцию, требующую установить 30-дневное перемирие в Восточной Гуте, перенесли на 19.00 24 февраля, сообщает BBC.

Российских дипломатов обвиняют в попытке выиграть время для решающего удара войск сирийского президента Башара Асада по контролируемой повстанцами Восточной Гуте.

Только на этой неделе в Восточной Гуте погибли более 460 человек.

, Великобритания и призвали принять резолюцию без проволочек. Это позволило бы начать поставки гуманитарной помощи.

Трагедия в Сирии может стать началом конца , считает представитель Франции в Франсуа Деллатре.

Резолюцию инициировали Кувейт и Швеция. Она призывает к общему перемирие через 72 часа после принятия резолюции.

Сирийская Гута это крупнейший бастион повстанцев. В городе проживает около 400 тысяч людей. Осада длится с 2013 года.

С конца прошлой недели российская авиация ежедневно наносит около 80 ударов, до 30 ударов наносит авиация Асада, ежедневно в населенные почти 200 тысячами жителей квартала Восточной Гуты выпускают более 200 реактивных ракет, убивая при этом от 80 до 150 гражданских жителей. Только за последние 4 суток убито не менее 500 и ранено до 1400 гражданских лиц.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира