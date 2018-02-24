Работники Центрального следственного бюро Польши, которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины. Его подозревают в распространении вредоносных программ, передает со ссылкой на .

Мужчина находился в базе данных розыска Интерпола, сообщает "Украинская правда". Как отмечается, на него был выдан международный ордер на арест.

Польское Центральное следственное бюро заинтересовалось им после того как стало известно, что мужчина может находиться в южной части страны. В результате его нашли в городе Бельско-Бяла, где и задержали.

"Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Злонамеренные программы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигают нескольких сотен миллионов долларов", - сообщили в Центральном следственном бюро Польши.

Теперь хакеру грозит до 30 лет лишения свободы.

Сейчас он находится под арестом в ожидании решения об экстрадиции в .

Британские министры заявили, что за кибератакой вируса-вымогателя NotPetya, которая распространилась по всей Европе, стоят российские военные. Правительство Великобритании публично обвинило Россию в кибератаке, сообщает ВВС. Гэйвин Уильямсон, министр обороны заявил, что Россия "разрывает книгу правил". Поэтому Великобритания обязана ответить.

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