Международные кредиторы хотят услышать и увидеть четкую позицию украинского президента и всей власти относительно Коломойского.

Об этом в комментарии говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает со ссылкой на .

"Если и дальше будет выигрывать различные суды по Приватбанку, наше сотрудничество с ухудшится. Также для них важна независимость . За этим пристально следят на Западе", - объясняет знаток.

Украинская власть должна продемонстрировать четкие шаги, которые бы нивелировали влияние Игоря Валерьевича на политику, отмечает он.

"Только одного доверия будет мало. Можно принять ряд соответствующих законодательных или судебных решений. Также дополнительным аргументом будет открыта и четкая позиция президента по этому вопросу, которой сейчас нет.

Без перспектива дефолта для Украины становится очень реальной. В следующем году должны выплатить одну из самых крупных сумм по внешнему долгу. Без нового транша не сможем этого сделать", - добавляет Сергей Фурса.

Миссия Международного валютного фонда уехала из . Окончательных договоренностей о дальнейшей поддержке не удалось достичь. Она должна была находиться в Украине с 10 до 24 сентября, но затем увеличила этот срок на 2 дня.

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