Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, передает со ссылкой на .

Как отмечает CNN, Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, в котором говорилось о сокрытии Белым домом содержания разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По информации телеканала, спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Палата представителей допросить Волкера на следующей неделе в связи с расследованием импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей, пишет The New York Times

В 2017 году бывшего представителя при Курта Волкера назначили посланником Держпартаменту по урегулированию конфликта на Донбассе. Практика иметь спецпредставителей в разных странах привычная для американцев, но в случае Украины такая должность была создана впервые.

Волкер начинал карьеру аналитиком в 1986-м, вскоре присоединился к Государственного департамента.

В 1997-м он работал с сенатором Джоном Маккейном, а за год присоединился к миссии при , где провел три года.

Волкер был исполнительным директором Совета национальной безопасности . В этой роли готовил два саммита - в 2002 в Праге, посвященный переговорам о присоединении к стран Восточной Европы, и в Стамбуле 2004, который запомнился сложными отношениями с Россией и был проигнорирован Владимиром Путиным.

В 2008-м при президентстве Джорджа Буша Волкер стал послом при , получив положительные отзывы за свою деятельность.

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