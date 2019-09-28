Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила об официальном начале расследования возможности официального обвинения действующего президента Дональда Трампа.

Теоретически, дело может закончится импичментом. Мы решили, что это хороший повод для рассказа о том, что такое импичмент и как он происходит, пишет со ссылкой на .

Что за название такое?

Это понятие в относительно современном смысле появилось в Англии еще в XIV веке. Тогда палата общин (нижняя палата английского парламента) добилась права предавать суду палаты лордов (верхней палаты) королевских министров. Прежде такой возможностью обладал только сам правитель.

Перекочевав в Северную Америку слово сохранило основные черты своего первоначального смысла, обзаведясь новыми деталями. В оно означает отстранение от должности высших лиц государства — судей, конгрессменов, сенаторов и президента . В штатах действуют аналогичные по смыслу процедуры, предусматривающие возможность смещения губернаторов и других должностных лиц. Их общей чертой является то, что речь идет о смещении должностного лица по обвинению в тяжком преступлении. На этом процесс, вероятно, не закончится — бывшему «лицу» может быть предъявлено обычное уголовное обвинение.

Надо заметить, что хотя традиционно слово «импичмент» означает первую стадию процесса — выдвижение обвинения, в современном языке (по крайней мере, русском) им обычно называют завершение — отстранение от должности. Это надо иметь в виду при чтении англоязычных новостей. Когда пишет, что демократы «дали ход» импичменту, имеется в виду, что они подумают над тем, стоит ли эту процедуру вообще затевать.

И что нужно для начала?

Для начала нужно что-то, кажущееся современникам, достойным обвинения. Скажем, Президента Бориса Ельцина в 1999 году обвиняли в «развале СССР», начале войны в Чечне, ослаблении обороноспособности страны и разгоне Верховного Совета РСФСР. Ни один из пунктов обвинения тогда не набрал нужного большинства голосов — в России для этого нужно 2/3 от списочного состава Госдумы, после чего обвинение считается официально предъявленным и должно рассматриваться дальше.

Что надо для импичмента в США?

Нужно, чтобы палата представителей простым большинством голосов (т. е. — больше ½ от числа конгрессменов) предъявила главе государства (или судье и т. п.) обвинение. Затем это обвинение рассматривается Сенатом, который должен принять окончательное решение квалифицированным большинством — 2/3 голосов.

После этого решение вступает в силу, президент отстраняется, его место занимает вице-президент, а бывший глава государства уходит отвечать на вопросы следователей.

И так уже было?

Если говорить о президентах, то значимые попытки такого рода были трижды. В 1868 году палата представителей обвинила тогдашнего президента Эндрю Джонсона в неправомерном смещении министра обороны. У конгрессменов были и другие причины для недовольства — президент был южанином и после только что завершившейся войны как-то очень уж либерально относился к побежденным южным штатам. Но придраться к этому было сложно, а вот кейс с увольнением министра стал подходящим поводом. Но сенат, которому принадлежит право окончательного решения, за импичмент не проголосовал.

В 1974 году Ричард , обвиненный в Уотергейском скандале и попытках заметания следов, ушел в отставку до того, как его дело было рассмотрено Сенатом. Очень вероятно, что он мог стать первым президентом , уволенным через этой процедуры.

Против него были пресса и общественное мнение, но он успел уйти сам. Его вице-президент, Джеральд Форд, одним из первых своих решений помиловал Никсона, избавив его от перспективы уголовного преследования. По мнению многих аналитиков, именно это действие не позволило Форду выиграть следующие выборы — избиратели были слишком разгневаны.

В 1998 году Билл был обвинен в том, что лгал под присягой, отрицая сексуальную связь с Моникой Левински. Дело дошло до рассмотрения в Сенате, но тот Клинтона оправдал. Или — не захотел отстранить.

Так что там теперь?

Заявления Пелоси означает начало самого первого этапа процедуры. Палата представителей оценит, есть ли основания для принудительного отстранения Трампа от должности. Если основания найдутся, то конгрессмены проголосуют. А могут и не проголосовать.

На данный момент Пелоси дала поручение шести комитетам палаты проанализировать имеющуюся информацию и сделать выводы о необходимости отстранения Трампа.

Надо учитывать, что большинство в нижней палате принадлежит демократам, в верхней — республиканцам. Если большинство за импичмент в палате представителей выглядит досягаемым, то набрать 2/3 в Сенате малореально. Понятны интересы сторон: демократы считают, что тянущееся дело об импичменте прибавляет им шансы на президентских выборах через год, а Трамп считает, что эта же история играет в его пользу. Главное — чтобы фамилию не перепутали, а там пусть пишут что угодно.

В чем повод?

Демократы давно были недовольны политикой Трампа и его решениями. Непосредственным поводом к нынешней эскалации послужила его телефонная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся 25 июля этого года. Судя по опубликованным в открытых источниках данным, эту беседу, или ее часть, слышал кто-то из обеспечивавших коммуникацию сотрудников американских спецслужб, который по окончании подал доклад своему начальству.

Якобы Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего (при Обаме) вице-президента Джо Байдена, который сейчас рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата от демократов на выборах 2020 года. Взамен Украине предлагалась разморозка финансовой помощи на 400 миллионов долларов и прочие приятные мелочи.

Известно, что Хантер Байден тесно связан с Украиной и ряд лет вел бизнес там, в частности был членом совета директоров газовой компании Burisma Holdings.

Поговаривают, что расследование деятельности Байдена-младшего стало реальной причиной отставки тогдашнего Генпрокурора Украины Виктора Шокина. Это может быть правдой, но надо учитывать, что к Шокину у украинцев было множество претензий, связанных с пассивностью его ведомства в борьбе с коррупций и расследовании ряда резонансных дел, вроде гибели «Небесной сотни».

Администрация Трампа опубликовала запись его беседы с Зеленским 25 июля. Как следует из нее, вопрос об оказании помощи Украине не был темой разговора.

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