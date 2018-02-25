Укрзализныця запустила новый поезд к морю По теме: с 25 марта запустит двогрупний поезд Киев-Бердянск-Покровск, передает со ссылкой на . Новое направление обеспечит круглогодичное сообщение столицы с Донбассом и Азовским побережьем, пишет на своей странице в Facebook написал и.о. председателя правления ПАО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов. "ПАО назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", - написал он. Благодаря новому поезда удастся избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донетчины с Киевом. подписала с американской корпорацией General Electric соглашение о модернизации и совместном производстве локомотивов. Общая стоимость - до $ 1 млрд, пишут на "Правительственном портале".











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