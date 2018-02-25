|Укрзализныця запустила новый поезд к морю
|25.02.2018 01:10
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с 25 марта запустит двогрупний поезд Киев-Бердянск-Покровск, передает со ссылкой на .
Новое направление обеспечит круглогодичное сообщение столицы с Донбассом и Азовским побережьем, пишет на своей странице в Facebook написал и.о. председателя правления ПАО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов.
"ПАО назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", - написал он.
Благодаря новому поезда удастся избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донетчины с Киевом.
подписала с американской корпорацией General Electric соглашение о модернизации и совместном производстве локомотивов. Общая стоимость - до $ 1 млрд, пишут на "Правительственном портале".