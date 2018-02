С 1 по 31 марта в галерее "Лавра" на ул. Лаврской, 1 пройдет мультимедийный проект Life must go on, который объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку.

Авторы проекта - киевская digital-группа Skilz и художница Лилия Студницкая, передает со ссылкой на .

Зрителям покажут настоящее мультимедийное шоу, созданное на основе поэзии Лины Костенко. Философская составляющая поэзии будет передана в визуальных образах цифрового искусства.

Одновременно в галерее будет представлена ​​серия живописи "Ночь" львовской художницы Лилии Студницкой.

Всю цветовую гамму работ можно увидеть только в полной темноте, сказала Студницкая.

Открытие проекта состоится 1 марта в 18:30.

