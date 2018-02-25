В Луцке появились парковочные знаки для инвалидов с необычными надписями.

Их установили возле одного из торговых центров, передает со ссылкой на .

В комментариях пишут, что подобные инициативы - это очень круто. Другие возмутились нетолерантными отношениям к инвалидам.

"Звучит, как угроза", - отметил Руслан Волощук.

"Это не корректно по отношению к людям с инвалидностью", - Алла Тракслер.

26 октября вступил в силу закон, который почти вчетверо увеличивает размер штрафа за парковку в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Теперь он составляет 60-100 тысяч рублей. Это - 1020-1700 грн. Такой же штраф должны заплатить организации и предприятия, которые не отвели умышленно оборудованные парковочные места для лиц с инвалидностью или обустроили их с нарушениями.

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