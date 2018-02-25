|Путин с Асадом забрасывают сверхмощными бомбами окраины Дамаска: шокирующие видео
|25.02.2018 02:13
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Авиация нанесла мощный удар по пригороду Дамаска Восточная Гута в Сирии.
Ответственность за бомбардировки лежит на правительственных войсках президента Башара Асада и воздушно-космических силах России, передает со ссылкой на .
Об обстреле сообщил журналист немецкого издания BILD Джулиан Репке.
Район находится под контролем повстанцев. Бомбардировка начались 19 февраля.
Сирийской подросток из Южной Гуты 15-летний Мухаммед Наем поражает сеть своими селф-видео и фото. Парень снимает моменты бомбардировки и последствия атак сирийских и российских военных на мирное гражданское население, говорится в материале CNN.