Путин с Асадом забрасывают сверхмощными бомбами окраины Дамаска: шокирующие видео По теме: Авиация нанесла мощный удар по пригороду Дамаска Восточная Гута в Сирии. Ответственность за бомбардировки лежит на правительственных войсках президента Башара Асада и воздушно-космических силах России, передает со ссылкой на . Об обстреле сообщил журналист немецкого издания BILD Джулиан Репке. Район находится под контролем повстанцев. Бомбардировка начались 19 февраля. Сирийской подросток из Южной Гуты 15-летний Мухаммед Наем поражает сеть своими селф-видео и фото. Парень снимает моменты бомбардировки и последствия атак сирийских и российских военных на мирное гражданское население, говорится в материале CNN.











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