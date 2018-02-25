В связи с эпидемией гриппа в Сумах закрыли все школы, передает со ссылкой на .

23 февраля состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Realist. Было решено ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно. И перевести детские сады на дежурный режим работы.

А также принято решение запретить проведение массовых мероприятий, ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.

На текущей неделе в Сумах зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. А это на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших, 64% - дети до 18 лет

Отмечается, что в течение недели были госпитализированы 150 сумчан, между которых 85% - дети.

Завершение эпидемии гриппа ожидают уже в начале марта. Об этом рассказала завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных болезней Алла Мироненко. Больше только болеют жители Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Запорожской областей. За неделю гриппом и ОРВИ там заразились около 258 тыс. человек, 70% из них - школьники.

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