С начала боевых действий в Вооруженных силах Украины 50 человек получили генеральское звание. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко в интервью "Радио ", передает со ссылкой на .

"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели военный опыт", - сказал Муженко.

По его словам, на сегодня основным условием продвижения по службе и назначения на основные командные должности является именно наличие боевого опыта. Речь идет об опыте участника боевых действий, начиная с 2014 года.

"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", - пояснил начальник Генштаба.

Виктор Муженко также добавил, что между выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто решил пойти на службу в армию уже после начала боевых действий. Также военнослужащие с боевым опытом, которые имеют высшее образование, могут пройти трехмесячные курсы и получить офицерское звание.

Напомним, ранее Муженко сообщил, что офицеров с боевым опытом отбирают учиться стандартам НАТО.

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