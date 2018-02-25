В Николаеве задержали группу наркодилеров, которая в домашних условиях изготавливала наркотики и продавала их на территории города и области. Наркотовар маскировали под теннисные шарики.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает со ссылкой на .

"Было установлено, что к преступному бизнесу причастны трое местных жителей в возрасте 34-41 лет, ранее судимые за наркотики и незаконное обращение с оружием. Дельцы наладили канал поставки из сильнодействующего лекарственного средства "Ефина", который содержит компонент, необходимый для приготовления метамфетамина. После изготовления психотропное вещество фасовали и сбывали клиентам из Николаева и области. Чтобы не привлекать лишнего внимания, наркотовар маскировали под теннисные шарики. Один грамм порошка у дилеров можно было приобрести за 2,5 тысячи гривен", - сообщили в полиции.

Правоохранители провели оперативные закупки, задокументировали и отправили приобретенное на экспертизу.

"Во время обысков по месту жительства участников преступной группы изъято большое количество метамфетамина, прекурсоров, каннабиса, оборудование для нарколаборатории, а также банковские карты и деньги", - говорят в полиции.

Организатора и двух дилеров задержали. Работниками Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяется информация о возможной причастности к наркосбыту сотрудников правоохранительных органов.

Полиция задержала 20-летнего киевлянина, который продавал наркотики через интернет. Во время обыска у мужчины было обнаружено наркотовара на 400 тысяч гривен.

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