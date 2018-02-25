Лучшая теннисистка Украины Елина Свитолина выиграла турнир в Дубаи, ОАЕ. В финальном поединке уроженка Одессы переиграла россиянку Дарию Касаткину 6:4, 6:0. Матч длился 70 минут.

Это второй выигранный титул Свитолиной в 2018 году, передает со ссылкой на .

В январе она победила на турнире в австралийском Брисбене.

В прошлом году Елина тоже выиграла титул в Дубаи.

Свитолина сохранила четвертый номер в мировой теннисной классификации.

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