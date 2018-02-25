|Свитолина победила россиянку и выиграла титул в Дубаи
|25.02.2018 03:23
|
Лучшая теннисистка Украины Елина Свитолина выиграла турнир в Дубаи, ОАЕ. В финальном поединке уроженка Одессы переиграла россиянку Дарию Касаткину 6:4, 6:0. Матч длился 70 минут.
Это второй выигранный титул Свитолиной в 2018 году, передает со ссылкой на .
В январе она победила на турнире в австралийском Брисбене.
В прошлом году Елина тоже выиграла титул в Дубаи.
Свитолина сохранила четвертый номер в мировой теннисной классификации.
Поделитесь статьей с друзьями