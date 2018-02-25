В Виннице разыскивают 36-летнюю Надежду Наумову и ее сына Евгения 7-ми лет, передает со ссылкой на .

Они 11 декабря 2016 ушли из дома. Надежде на вид 35 лет, рост около 1,7 м, худая с овальным лицом и короткими волосами. Была одета в черную дубленку, белую шапку, черные кожаные сапоги, сообщает vn.20minut.ua.

Евгению на вид 7 лет, рост около 1,5 м, тощий, волосы русые. Был одет в темно-синюю матерчатую куртку, светло-серые спортивные штаны, черные сапоги.

Информацию о местонахождении пропавших просят сообщать в полицию по телефону: (0432) 59-33-29, или 102.

15-летнюю Валерию Натальченко, жительницу Фастова, объявили в розыск. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. Отмечается, что рост девушки - 170 см. Она кареглазая и темноволосая. В день, когда школьница ушла из дома, была одета в темно-зеленую куртку, черные лосины, обута в серебристые ботинки.

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