, президент Украины, не поддержал идею о миротворцах на Донбассе от Беларуси, передает со ссылкой на .

Об этом заявил Станислав Шушкевич, экс-глава Верховного Совета Беларуси, пишет "Белорусский партизан". Когда рассказывал об обсуждении во время встречи с президентом Украины участие Беларуси в миротворческой миссии в Донбассе, Шушкевич заявил: "Здесь категорически - Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора".

"Беларусь через ОДКБ и через соглашение по так называемом Союзном государстве действительно имеет единственное военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна- агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - добавил Шушкевич.

Он заявил, что не было необходимости, чтобы Порошенко поддерживал такую позицию при обсуждении: "Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны".

Размещение миротворческой миссии на украинско-российской границе остановит гибридную войну, которую осуществляет против Украины.

Такое внушение высказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Иван Винник в эфире "112 Украина".

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