|Мужчина покончил с собой, спрыгнув с моста
|25.02.2018 04:16
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В Днепре мужчина спрыгнул с пешеходного моста, ведущего на территорию Монастырского острова, передает со ссылкой на .
К месту происшествия прибыли сотрудники спасательной службы, а также медики, сообщает портал dnepr24. Как было установлено, тело мужчины находилось в воде более 10 минут. Отмечается, что за это время его унесло течением под Мерефо-Херсонский мост.
Водолазы достали тело мужчины из воды, после чего медики попытались реанимировать. Тем не менее, после 30 минут борьбы за жизнь спасти его так и не удалось.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины самоубийства и личность погибшего.
В Днепре патрульным полицейским удалось уговорить женщину не
совершать самоубийство.