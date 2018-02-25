В Днепре мужчина спрыгнул с пешеходного моста, ведущего на территорию Монастырского острова, передает со ссылкой на .

К месту происшествия прибыли сотрудники спасательной службы, а также медики, сообщает портал dnepr24. Как было установлено, тело мужчины находилось в воде более 10 минут. Отмечается, что за это время его унесло течением под Мерефо-Херсонский мост.

Водолазы достали тело мужчины из воды, после чего медики попытались реанимировать. Тем не менее, после 30 минут борьбы за жизнь спасти его так и не удалось.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины самоубийства и личность погибшего.

В Днепре патрульным полицейским удалось уговорить женщину не совершать самоубийство.

Женщину сидела на краешке железной арки пешеходного моста до Монастырского острова. О ней в полицию сообщили очевидцы. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира