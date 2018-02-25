На употреблении мельдония поймали российского спортсмена из летних видов спорта.

Его имя Всемирное антидопинговое агентство не разглашает, сообщает журналист ARD Хайо Зеппельт, передает со ссылкой на .

Были проблемы с раскрытием одной или нескольких проб этого атлета.

Дело рассматривается на основании анализа других допинг-проб, взятых у спортсмена в те же сроки.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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