|Очередного российского спортсмена поймали на мельдонии
|25.02.2018 04:32
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На употреблении мельдония поймали российского спортсмена из летних видов спорта.
Его имя Всемирное антидопинговое агентство не разглашает, сообщает журналист ARD Хайо Зеппельт, передает со ссылкой на .
Были проблемы с раскрытием одной или нескольких проб этого атлета.
Дело рассматривается на основании анализа других допинг-проб, взятых у спортсмена в те же сроки.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
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