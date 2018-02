США объявили очередной бойкот России По теме: Американские биатлонисты заявили, что они не будут участвовать в этапе Кубка мира в российской Тюмени. Это произошло из-за допинговых скандалов, передает со ссылкой на . Соответствующее заявление обнародовано Федерацией биатлона . Подчеркивается, что американские спортсмены не будут принимать участие в последнем этапе Кубка мира по биатлону. Он состоится 20-25 апреля в России. Они отметили: "Недавнее решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить проведение финала Кубка мира в Тюмени полностью неприемлемо. В поддержку чистого спорта и нашей физической безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях с чистой совестью". The official statement from the U.S. Biathlon Team on their decision not to participate in the IBU World Cup Biathlon Final in Tyumen, Russia. pic.twitter.com/ejQzRwrPOP US Biathlon (@USBiathlon) 24 лютого 2018 р. Среди причин также указано, что несмотря на санкции, 2 атлетов из России были пойманы на употреблении допинга уже во время Олимпиады-2018. Туда Россия как страна была недопущена. Речь идет о керлингисте Александре Крушельницком и бобслеистке Надежде Сергеевой. Поэтому американцы убеждены, что Россия не соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Еще одна причина - угроза физического вреда спортсменам, которые приезжают в Россию. В Федерации биатлона добавили, что "полностью поддерживают право" чистых "российских спортсменов участвовать в соревнованиях, а также считают, что Россия может проводить этапы Кубка мира в будущем, но только после того, как они покажут значительную приверженность исправления культуры допинга, которая, как было показано, там существует". 21 февраля 2014 года женская сборная Украины по биатлону победила в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Начинала гонку 28-летняя Вита Семеренко. Она стреляла без промахов и передала эстафету третьей, уступая лидерам - итальянкам 7 секунд. Россиянкам Вита проиграла 0,1 секунды. Второй побежала 23-летняя Юлия Джима.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура что кубка мира как biathlon Теги: общество