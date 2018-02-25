На военном параде в России маршировали африканцы По теме: В российском Омске в параде на 23 февраля приняли участие военные из африканской Анголы. Они учатся в омском военном институте, передает со ссылкой на . Чернокожие военные получили приз зрительских симпатий на конкурсе строевой песни. В Facebook пользователи обратили внимание, что военные маршировали под красно-черным флагом. Государственный флаг Анголы оказался похожим на флаг украинских националистов. В Новосибирске, 23 февраля автомобиль CR-V наехал на пешеходов. Авария произошла во время праздничного салюта ко Дню защитника Отечества. Предполагают, что водитель засмотрелся на фейерверк и не справился с управлением.











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