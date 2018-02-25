|На военном параде в России маршировали африканцы
|25.02.2018 05:19
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В российском Омске в параде на 23 февраля приняли участие военные из африканской Анголы.
Они учатся в омском военном институте, передает со ссылкой на .
Чернокожие военные получили приз зрительских симпатий на конкурсе строевой песни.
В Facebook пользователи обратили внимание, что военные маршировали под красно-черным флагом. Государственный флаг Анголы оказался похожим на флаг украинских националистов.
В Новосибирске, 23 февраля автомобиль CR-V наехал на пешеходов. Авария произошла во время праздничного салюта ко Дню защитника Отечества. Предполагают, что водитель засмотрелся на фейерверк и не справился с управлением.