Порошенко назвал недостаточным результатом для Украины 76 место в рейтинге Doing business По теме: Украина в рейтинге ведения бизнеса (Doing business) заняла 76 место из 190 стран. Президент название такой результат недостаточным, однако отметил быстрый темп реформ, передает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на . "76 место в рейтинге - недостаточный результат для Украины. И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны", - отметил Порошенко. В этом контексте президент назвал закон о замене налога на прибыль налогом на выведен капитал, создание национального бюро финансовых расследований, которое уберет любой силовое давление на бизнес. "Это также подписание закона, запрещающего" маски-шоу ", и голосование в Верховной Раде закона о приватизации, который устанавливает совершенно новые правила прозрачной и эффективной приватизации, и новые шаги в телекоммуникационном процессе, включая завершение конкурса на связь четвертого поколения, а 2,5 года назад у нас не было связи и 3G. Все эти шаги, по моему глубокому убеждению, свидетельствуют о том, что мы решительно движемся вперед ", - подчеркнул Порошенко. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Реформи 76 місце в рейтингу Doing business – недостатній результат для України. І ми рішуче рухаємося вперед, аби підвищити позиції нашої країни: про це свідчить і новий закон про податок на виведений капітал, і створення Національного бюро фінансових розслідувань, і закон про заборону "маски-шоу" на підприємствах, і закон про приватизацію, і завершення конкурсу на зв'язок 4-го покоління. Це темпи реформ, які насправді вражають. Опубліковано Петром Порошенком 24 лютого 2018 р. Также он вспомнил подписан закон об обществах с ограниченной ответственностью, рассказал о завершении разработки законопроекта о концессиях и завершения позиции по законопроекту о дерегуляции. "Это темпы реформ которые на самом деле поражают", - сказал президент. Напомним, Украины 16 ноября 2017 приняла правительственный законопроект о противодействии любом необоснованном давлении на украинские предприятия.











события общество и культура порошенко закон про business результат Теги: политика