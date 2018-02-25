В Бердянском районе Запорожской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия, передает со ссылкой на .

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, пишет "Сегодня". И отмечает: "Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Бердянском районе, два человека погибли".

Известно, что авария произошла на 468 километре трассы "Одесса-Новоазовск".

Причиной стало то, что водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Рено", который двигался навстречу.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", отметили в полиции.

В мужчина, переходя восьмиполосную дорогу в неположенном месте в темное время суток, попал под колеса автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

О том, что на Кольцевой дороге ночью произошло смертельное , сообщает " Оперативный" в Facebook.

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