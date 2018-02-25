Общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины в 2017 году составил 94,2 тыс. тонн. А это на 6,6% больше чем в 2016 году, передает со ссылкой на .

Об этом сообщил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов. Он сказал: "В 2017 году общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями отрасли составил 94,2 тыс. тонн, что на 6,6% больше чем в 2016 году".

А также отметил, в 2017 году квоты на специальное использование водных биоресурсов получило более 400 субъектов хозяйственной деятельности, которыми было добыто 62,3 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,2% больше, чем в 2016 году. Как стало известно, в Азовском море вылов вырос на 13,7% до 37,5 тыс. тонн, в Черном море на 6,1%, до 5,2 тыс. тонн, во внутренних водоемах на 13,1%, до 19,5 тыс. тонн.

"По предварительным данным, в прошлом году было выращено 16 тыс. тонн товарной рыбы, что соответствует уровню 2016 года", подчеркнул Белов. И указал, что в 2017 году в Украине работали 612 специальные товарные рыбные хозяйства. Этими хозяйствами было добыто 7,8 тыс. тонн рыбы, что на 7,4% больше чем 2016 году.

В целом в прошлом году зарыбление украинских водоемов возросло на 3,8% до 44,6 млн мальков рыб.

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