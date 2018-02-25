|Американский генерал сказал, как скоро закончится война на Донбассе
|25.02.2018 07:21
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Россия вложила много средств в войну на Донбассе. Она закончится не скоро.
Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес в интервью НВ. Он планировал военные операции в Ираке и Афганистане, передает со ссылкой на .
"Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и следовательно не пойдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс", - заявил он.
Генерал считает, что прямой связи между президентскими выборами в и прекращением войны в Донбассе нет.
На оккупированных территориях Донбасса сейчас насчитывают до 40 тыс. вооруженных людей. Среди них - российские военнослужащие. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.