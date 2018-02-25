Россия вложила много средств в войну на Донбассе. Она закончится не скоро.

Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес в интервью НВ. Он планировал военные операции в Ираке и Афганистане, передает со ссылкой на .

"Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и следовательно не пойдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс", - заявил он.

Генерал считает, что прямой связи между президентскими выборами в и прекращением войны в Донбассе нет.

На оккупированных территориях Донбасса сейчас насчитывают до 40 тыс. вооруженных людей. Среди них - российские военнослужащие. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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