В Афганистане 24 января произошло 4 теракта. В результате погиб по меньшей мере 31 человек, передает со ссылкой на .

Как сообщает DW, в столице Афганистана Кабуле смертник осуществил атаку близко штаб-квартиры . Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт. Заявили, что целью атаки был офис афганской спецслужбы. В результате этой атаки погибли 3 человека.

Кроме того, ночью боевики террористической группировки "" атаковали блокпост афганской армии в провинции Фарах. В результате атаки, по официальным данным, погибли 18 афганских военных. Тогда как представитель местной власти Хаир Мухаммад Нурзай сообщил, что погибших 25. Он также отметил, что талибы похитили оружие, которое сохранялась на блокпосту. В результате атаки погибли также 2 нападающих.

"" также взял на себя ответственность за еще 2 атаки. Двойной теракт произошел в провинции Гильменд. Один из автомобилей, начиненных взрывчаткой, взорвали на парковке афганской спецслужбы. Погиб один человек, еще 16 получили ранения. Еще один взрыв бомбы, заложенной в автомобиль близко военной базы в Гильменде, унес жизни по меньшей мере 2 военных.

В городе Джелалабад на востоке Афганистана произошло набег на офис международной гуманитарной организации Save the Children.

Представитель губернатора провинции Нангархар сообщил, что сначала рядом со зданием прогремел взрыв. А после этого в помещение ворвались боевики, передает "Радио "".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира