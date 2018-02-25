24 февраля после публикации в "Голосе Украины" вступил в действие закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", передает со ссылкой на .

20 февраля его подписал президент Украины после поддержки 280 депутатов Верховной Рады.

Закон содержит 22 страницы. Инициатор - сам президент. Он заявил о подготовке "консолидированных претензий" к России относительно полного возмещения всех убытков. В документе говорится, что Россия организовала террористическую деятельность в Украине, ведет вооруженную агрессию.

"Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. Окупанту неприятно, когда на оккупацию говорят "оккупация". На воре шапка горит и он хочет избежать международной ответственности за свое преступление. Рефлексия Москвы убеждает, что мы приняли правильный закон. И я подпишу его, как только он поступит из Верховной Рады", - сказал Порошенко.

Перед подписанием закона Порошенко заявил, что этот документ не нарушает минские соглашения, а лишь закладывает основу для дальнейшего урегулирования конфликта мирным путем. Он поручил министру обороны и главы Генштаба до 1 апреля подать предложения относительно изменения формата операции в Донбассе, а также по кандидатуре главы Объединенных сил, который и возглавит эту операцию.

Какие нововведения в законе:

Вместо АТО вводится операция Объединенных сил под названием "мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации".

Россия признается государством-агрессором, несет материальную и уголовную ответственность на территории оккупированной Луганской и Донецкой областей. Но самого определения "материального ущерба" закон не дает.

Закон не уточняет отдельной даты начала агрессии на Донбассе. Однако он содержит ссылки на закон про временную оккупацию Крыма, где указана дата начала агрессии России в отношении Украины 20 февраля 2014 года. Это законодательно закрепляет факт, что Россия начала военную агрессию из Крыма, а не Донбасса.

Новшеством законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии ". Их начало и конец определяет президент. Совет имеет право одобрять его решение об использовании .

Появились понятия "районы боевых действий" и "зоны безопасности". "Зоны безопасности" будут расположены на контролируемых правительством территориях рядом с линией разграничения. Границы "зон безопасности" будет определять начальник Генерального штаба по представлению Командующего объединенных сил.

Кого касается закон:

Украинские военные: вводятся новые должности, в частности Командующий объединенных сил, который будет руководить всеми военными подразделениями. Его назначает президент. В его подчинении будет Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил, положения о котором будут также определены решением президента.

Полномочия военных расширяют. Для профессиональных нужд они на свое суждение могут брать транспортные средства и средства связи. В связи с этим эксперты прогнозируют нарушение прав людей.

И военных, и местное население относится еще одна норма: с 1 апреля будут проблемы с документами. Так же бумаги с пометкой АТО не будут действительны. Как будет происходить переход - решится в ближайшее время. Путем внесения поправок в закон.

"Документы в зону АТО придется переделывать, потому что уже самой операции нет. Может быть путаница или остановка. Также большое количество законов придется исправлять. Новый закон про деоккупацию Донбасса может усложнить жизнь большого количества переселенцев с проблемными кредитами. Ведь в законе не регулируется вопрос моратория на взыскание банками кредитов на жилье в оккупации, который действовал во время АТО", - говорит представитель независимой ассоциации банков Украины Денис Грищенко.

В штаб войдут все роды Вооруженных Сил и правоохранители, которые будут находиться на территории проведения мероприятий по нацбезопасности до вывода оккупационных войск.

Факт вывода оккупационных войск должен быть зафиксирован соответствующим указом президента по представлению министров обороны и внутренних дел.

Среди прав, которые получил командующий объединенных сил, будет и право ограничения въезда-выезда с территорий проведения мероприятий нацбезопасности. Сам порядок въезда-выезда, а также процедуру перемещения товаров с таких территорий будет определять правительство.

На территории проведения мероприятий нацбезопасности будет действовать особый порядок. Он даст военнослужащим расширенные права, которые уже стали объектом критики как со стороны депутатов, так и со стороны правозащитников.

Военных возглавит "человек с боевым опытом":

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что продолжается изменение формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил.

"Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил Виктор Муженко.

По его словам, это позволит систематизировать задействование подразделений и подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ", Нацгвардии и спецслужб.

Украинские политики поддержали закон:

Закон о Донбассе не исключает военный способ освобождения оккупированных территорий и создает для него предпосылки.

"Украинской армии понадобилось бы "несколько недель", чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса, если Россия не будет вмешиваться. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противиться, сколько привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, непременно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь настоящий потенциал врага", - сказал , секретарь Совета национальной безопасности и обороны .



Народный депутат Дмитрий Ярош поддержал закон, но указал на недостатки.

"Для деоккупации Донбасса необходимо вводить военное положение. Однако максимум, что могла сделать нынешняя власть, - принять этот закон. На нас напали, аннексировали Крым, российские войска вторглись на нашу территорию. Однозначно нужно объявлять военное положение и соответственно делать все те вещи, которые предусмотрены у нас Конституцией и законодательством. К сожалению, этот закон не открыл и не предусмотрел такой возможности", - рассказал политик.

На критику России категорически ответил спикер Верховной Рады.

"Нас не интересует мнение ни Лаврова, ни Путина относительно украинского законодательства. Украинский высший законодательный орган принял то решение, которое считает наиболее адекватным. Агрессор назван агрессором, оккупант - оккупантом. Поэтому нас ни в одной степени не волнует позиция особенно представителей страны-агрессора и оккупанта. В этом законопроекте нет ни одного упоминания о Минские соглашения. Если кто и отрицает мирное урегулирование конфликта, то это и есть Россия. Я считаю, они вообще не имеют моральных прав на любое комментирование украинского законодательства по поводу агрессии России", - сказал .

В законе о деоккупации Донбасса Украины прописана возможность применять на Донбассе все имеющиеся у государства силы и вооружения.

"Мы признали Россию страной-агрессором. А нас - страной, которая обороняется. Это дает нам возможность применить оружие, в полной мере использовать Вооруженные силы, все войска специального назначения, новое летальное вооружение. Закупать у наших партнеров это вооружение", - объяснила Ирина , представитель главы государства в парламенте.

Принятый парламентом законопроект о деоккупацию Донбасса в некоторых пунктах нарушает Конституцию.

"С практической точки зрения документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения, изменит модальность ведения военных действий. Тем временем, исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий", - констатировал Мустафа Найем, народный депутат.

Эксперты имеют разные мнения относительно закона:

Юрист-международник и экс-судья Мужнародного уголовного суда Владимир Василенко уверен, что закон имеет историческое значение, поскольку "он является конструктивной попыткой создать правовую основу для защиты наших национальных интересов в условиях российской агрессии".

"Украина на законодательном уровне закрепила формулировки относительно наличия агрессии России в Украине, а также незаконное присутствие вооруженных военных формирований и регулярных российских войск на территории Украинского государства", - пояснил адвокат.

Военный знаток Дмитрий Снегирев считает, что в принятом законе сработал план России относительно разделения Крыма и Донбасса (законом регулируется вопрос реинтеграции оккупированной части Донбасса). Кроме того, закон не будет помогать решению вопроса с введением миссии на Донбасс.



Военный знаток Олег Жданов видит обострение ситуации на Донбассе, но к эскалации конфликта не дойдет.

"Количество обстрелов увеличится, но Россия не будет вести активных военных действий. Будет пропаганда, обвинения в разжигании войны, но не более. Сам закон ситуации на Донбассе не решает. Только переназивает АТО, дает большие полномочия военным и президенту. Но никакой стратегии или цели на будущее у нас нет, или не названы. Мы опять же не можем принять миротворческую миссию , о которых постоянно говорят. Нужно открыть устав этой организации и почитать, что миротворцы могут применяться только при войне или международном военном конфликте. Мы же боимся назвать войну войной, следовательно играем в слова. Снова оттягиваем время, но это совсем не решает проблем. Мы должны воевать за Донбасс, или это будет продолжаться вечно. Нельзя выиграть войну только разговорами", - пояснил знаток.

Политолог Михаил Бесараб уверен, что закон очень важный, но президент Порошенко долго противодействовал против признания России агрессором.

"Законопроект противоречит "мирному плану" президента и Минским договоренностям, которые базировались на том, что на Донбассе внутренний конфликт, по какой-то непонятной участия России. Документ определяет, что местные боевики - никакие не террористы или сепаратисты, а иррегулярные подразделения армии . Документ компромиссный. По-хорошему он должен в равной степени касаться всех оккупированных территорий, в частности Крыма. А мы поступаем действительно по логике Кремля, который хочет разделить в две отдельные корзины проблему Донбасса и полуострова", - говорит политолог.

Западные партнеры поддержали закон о реинтеграцию:

Представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал, что принят закон о реинтеграции Донбасса не сильно изменит ситуацию в регионе.

"Закон упорядочивает военную операцию, что важно. На протяжении нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны. Документ формализует права граждан Украины, которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. Поэтому я думаю, что Украина соблюдает соглашения в Минске. Как на меня, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в частности по соблюдению перемирия", - сообщил Курт Волкер.



задача в Украине отмечает поддержке перемирия и рекомендует преодолеть гуманитарный кризис на Донбассе.

"Сейчас нет никаких сдвигов в процессе разведения сил и средств. Мы фиксируем увеличение траншей вдоль линии разграничения. Складывается чувство, что стороны конфликта готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению", - подчеркнул Александр Хуг, заместитель главы миссии .

Россия раскритиковала закон про деоккупацию:

Депутаты Госдумы назвали закон "наполненный ненавистью" и "прямо направленным против России". Обнародовали обращение к международным организациям поддержать их критику, ведь "украинская власть хочет земли оставить без людей, на которых обитает несколько миллионов людей". Подчеркнули, что Украина таким законом "однозначно выходит из минских соглашений".



Сергей утверждал в телеэфире, что принятие закона "колоссальная ошибка и ликвидация минских соглашений".

Президент России сразу созвал Совбез, чтобы обсудить принятый закон про деоккупацию. На заседании решили, что закон самым негативным образом влияет на перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта. Подчеркнули безальтернативность Минских соглашений и "нормандского формата".

Боевики в ответ на деоккупацию угрожают начать трибунал над украинскими руководителями:

Лидер боевиков Александр на противодействие закона о деоккупацию создаст народный трибунал. Сообщил, что украинские законы позволят "карателям делать этнические зачистки".

"Будем осуждать такие действия руководства украинской власти. Этот новый закон противоречит всем законам и позволит солдатам совершать военные преступления", - сказал руководитель ДНР.

Журналист из Донецка Денис Казанский видит, что боевикам очень выгодно пугать население.

"Эта истерия уже давно продолжается. Боевики постоянно пугают местное население о внезапные наступления украинских войск. Чтобы люди не думали о безработице, бедности и низкой зарплаты. Чтобы радовались, что у них есть мирную жизнь и их не бомбят", - сообщил журналист.

По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украины от агрессии России составляют около 50 миллиардов долларов . Более 10 тысяч человек погибло во время войны на Донбассе.

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