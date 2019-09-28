В Офисе президента (ОП) Украины опубликовали официальный комментарий, касающийся информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает со ссылкой на .

Отмечается, что заявление об отставке Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи .

"Президент рассмотрит заявление по возвращении в ", - говорится в комментарии.

По неофициальным данным, Данилюк может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, ранее Данилюк сообщил, что остается на работе секретаря Совета национальной безопасности и обороны до решения президента Владимира Зеленского.

назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны 28 мая 2019 года. До момента назначения в команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

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