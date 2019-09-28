Неполитические Сводки
- В НСЖУ осудили поведение Мендель в ситуации с журналистами
- Соль или соевый соус: диетолог рассказала, что полезнее
- В Греции произошел пожар на пароме: более 500 пассажиров эвакуированы
- В метро Киева заметили девушку в очень странном наряде
- Стефанчук заявил об окончании "турборежима" работы Верховной Рады
|У президента прокомментировали отставку Данилюка
|28.09.2019 10:31
|
В Офисе президента (ОП) Украины опубликовали официальный комментарий, касающийся информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает со ссылкой на .
Отмечается, что заявление об отставке Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи .
"Президент рассмотрит заявление по возвращении в ", - говорится в комментарии.
По неофициальным данным, Данилюк может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки.
Напомним, ранее Данилюк сообщил, что остается на работе секретаря Совета национальной безопасности и обороны до решения президента Владимира Зеленского.
назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны 28 мая 2019 года. До момента назначения в команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.